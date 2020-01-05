Глава «Оператора ГТС Украины» прокомментировал сокращение транзита российского газа

Киев, 5 января. Компания «Оператор газотранспортной системы Украины», несмотря на сокращение транзита российского газа через территорию страны, получает оплату в полном объеме. Об этом заявил глава компании Сергей Макогон.

Ранее стало известно, что транзит газа из РФ через территорию Украины 1 января 2020 года упал более чем в пять раз по сравнению со среднестатистическими показателями за декабрь 2019 года. Макогон отреагировал на эти данные. Он пояснил, что оператор украинской ГТС, несмотря на временное снижение показателей, получает оплату в полном объеме, и деньги уже находятся на счетах компании.

При этом глава украинской компании отметил, что касательно сокращения транзита российского газа «поступает много вопросов». Он также добавил, что видит «много спекуляций» по этому поводу.

«Оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки. Деньги уже на счетах «Оператора ГТС Украины», так как услуги оказываются по принципу предоплаты», — написал Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Напомним, Россия и Украина продлили соглашение по транзиту газа в Европу на пять лет. Предполагается, что в 2020 году через территорию Украины пройдут 65 миллиардов кубометров газа из РФ. Следующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров газа.