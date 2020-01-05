Тренер канадцев Хантер прокомментировал предстоящий финал МЧМ по хоккею с Россией

Острава, 5 января. Главный тренер молодежной сборной Канады по хоккею Дэйл Хантер высказался о предстоящем противостоянии своих воспитанников с россиянами в финале молодежного чемпионата мира. По его мнению, в мировом хоккее нет ничего лучше матчей России и Канады.

Этим мнением он поделился с журналистами.

«Нет ничего лучше матчей между сборными России и Канады. Помню, как смотрел матчи в школе», — сказал Дэйл Хантер, передает ТАСС.

Главный тренер канадцев также прокомментировал итоги встречи с Россией, которая состоялась в рамках группового этапа чемпионата. Тогда российские хоккеисты разгромили канадцев со счетом 6:0, нанеся им самое крупное поражение в истории турниров. Хантер отметил, что его команда «забыла о прошлых матчах», и впереди ждет новая игра. Он добавил, что предыдущая встреча с молодежной сборной России стала для канадских игроков уроком, и с тех пор сборная стала лучше играть в обороне.

Напомним, финал молодежного чемпионата мира состоится в Остраве 5 января. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Накануне состоялись полуфиналы первенства. Россияне играли со шведами, и обошли соперников в овертайме. Встреча завершилась со счетом 5:4.

В групповом этапе россияне обыграли Канаду со счетом 6:0 и Германию со счетом 6:1. Уступили российские хоккеисты Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1.