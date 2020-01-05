Пресс-секретарь МИД Украины попыталась оправдать героизацию националиста Бандеры

Киев, 5 января. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко попыталась оправдать героизацию местных националистов. По ее мнению, каждый народ и каждое государство сами определяют и чествуют своих героев.

Слова Зеленко были обращены послу Польши Бартошу Цихоцки и послу Израиля Джоэлю Лиону. Ранее дипломаты выразили беспокойство тем, что в стране проводятся шествия и чествования деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены на территории РФ). Например, Степана Бандеры, который в годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с фашистской Германией, возглавлял ОУН1 с 1929 года. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене.

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», – цитирует РИА Новости Екатерину Зеленко со ссылкой на местные СМИ.

Она также добавила, что Украина, Польша и Израиль должны стоять на страже партнерских отношений друг между другом, в том числе избегать напряжений из-за разночтений в исторической памяти. По ее мнению, цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а подобными дискуссиями должны заниматься не политики, а историки.

Напомним, ранее в Киеве состоялось праздничное шествие в часть 111-й годовщины националиста Степаны Бандеры. 1 января Киевская горадминистрация вывесила баннер с портретом Бандеры на своем здании, пишет «Газета.ru». Львовский облсовет также постановил выделить средства на памятные мероприятия в честь сотрудничавшего с нацистами украинского националиста Андрея Мельника и антисемитского писателя Ивана Липы.

1 Организация запрещена на территории РФ.