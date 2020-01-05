Трамп пригрозил ударить по 52 объектам Ирана. События дня. ФАН-ТВ

Россия и Канада встретятся в финале МЧМ-2020 по хоккею Поклонники спорта сегодня предвкушают бессмертную классику. Сборные России и Канады поспорят за золото молодежного чемпионата мира по хоккею. В полуфинале «кленовые листья» без особых проблем одолели сверстников из Финляндии — 5:0, а вот наша команда устроила настоящий триллер со шведами, победив в овертайме со счетом 5:4. Проигравших ждет матч за третье место. Что касается России и Канады, они на этом турнире, проходящем в Чехии, уже встречались, но на групповой стадии. Тогда наша сборная разгромила принципиальных соперников с неприличным счетом 6:0. Но к финалу, который состоится уже сегодня, канадцы наверняка подойдут с более серьезным настроем.

Трамп пригрозил ударить по 52 иранским целям Президент США Дональд Трамп обрушился с новыми угрозами на Иран. «Очень быстрый и очень тяжелый ответ» ждет тех, кто осмелится напасть на американцев, заявил лидер в своем Twitter. Оказалось, что власти Штатов уже подготовили список из 52 иранских объектов, по которым могут ударить, если посчитают нужным. О каких именно целях идет речь, Трамп не уточнил, но заверил, что они крайне важны для Тегерана и даже для его культуры. Напомним, что 3 января при авиаударе США по Багдаду погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Он руководил одним из элитных подразделений Корпуса стражей исламской революции. Власти Ирана назвали эти действия агрессией и терроризмом со стороны Вашингтона, пообещав отомстить за убийство Сулеймани. Ну, а Трамп, если его планы и впрямь серьезны, рискует развязать полноценную войну.

Семья из пяти человек погибла в ДТП под Тюменью Страшная трагедия настигла семью на дорогах Тюменской области. В Исетском районе жертвами ДТП с участием двух авто стали пять человек. В их числе трое детей, которые скончались на месте, и, предположительно, двое родителей. Взрослых доставили в реанимацию, но спасти не смогли. Личности погибших уже установлены, ими оказались жители Сургута. Чтобы извлечь тела, спасатели применили специальную гидравлику. В распоряжении ФАН появились кадры с места событий. Авария случилась на трассе Курган-Тюмень, когда тягач DAF в лобовую столкнулся с кроссовером Lada XRay, где и находилась семья. По предварительным данным, у грузовика заклинили тормоза, после чего он вылетел на встречку. Однако точную причину еще установит следствие.