Посольство Польши раскритиковало пресс-секретаря МИД Украины за заявление о Бандере

Киев, 5 января. Посольство Польши на Украине выступило с критикой реакции пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко на совместное заявление израильского и польского послов с осуждением героизации украинских националистов. Комментарий дипломатическая миссия дала «Польскому радио».

Комментируя позицию польского и израильского дипломатов, Зеленко заявила, что своих героев каждый народ и каждое государство определяют и чествуют самостоятельно.

В заявлении посольства говорится, что в принадлежность авторства таких слов украинскому дипломату трудно поверить.

«Если бы они были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», — заявляет дипмиссия.

Польские дипломаты задались вопросом, почему власти Украины требуют признания Голодомора от России, но сами считают «культ Бандеры и Мельника» своим внутренним делом. Они также раскритиковали слова Зеленко о том, что осуждение чествования националистов на Украине идет на пользу «третьей стороне».

В посольстве отметили, что о «пользе для третьей стороны» от споров Киева с союзниками на исторической почве должны подумать те, кто чтит авторов и исполнителей этнических чисток «публично и на государственном уровне».

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили факельные шествия которые прошли в ряде украинских городов в честь дня рождения Степана Бандеры 1 января, сообщила «Газета.ру».

Польские и израильские дипломаты выразили сожаление и обеспокоенность в связи с тем, что на эти акции дали разрешения городские администрации Киева и Львова. В столице Украины на фасаде мэрии был вывешен плакат с изображением Бандеры. Во Львове местные власти выделили деньги на чествование нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, которые создатели расистскую теорию украинской расы, говорится в сообщении.