Правительственный сайт США взломали неизвестные под видом иранских хакеров

Вашингтон, 5 января. Один из американских правительственных сайтов в субботу оказался взломан неизвестными. Злоумышленники назвали себя хакерами из «группы кибербезопасности Ирана» и разместили на главной странице портала послание Дональду Трампу.

Атаке неизвестных подвергся сайт Federal Depository Library Program (FDLP), на котором публикуется правительственная документация. В субботу при переходе на портал открывалась страница с надписями на английском и арабском, сообщает ТАСС.

«Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака», – гласило послание хакеров.

Кроме того, на сайте был изображен президент США, окровавленный в результате удара кулаком, а также ракеты.

Напомним, ранее в США «упал» сайт призывной службы. Как пишет «Газета.ru», это произошло на фоне сообщений о возможности начала Третьей мировой войны. В Штатах с 1973 года нет обязательной призывной практики, однако в случае мобилизации некоторые категории граждан могут быть призваны. Информация об этом публикуется на сайте службы. Поэтому тысячи жителей США стали заходить на сайт и искать свою фамилию в списках призывников.