Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа с «успешной» антииранской операцией

Ереван, 5 января. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лживую информацию о его поздравлении президента США Дональда Трампа с успешной антииранской операцией распространяет «армяноязычная фейковая страница». Об этом глава армянского правительства написал в соцсети Facebook.

«Армяноязычная фейковая страница распространяет лживую новость о том, что я поздравил президента США Дональда Трампа с организацией «успешной» антииранской операции. Эта информация быстро становится трендом дня в азербайджанской прессе», — написал Пашинян.

По словам премьер-министра, из азербайджанской прессы новость попала в иранские СМИ и стала «источником антиармянского вдохновения некоторых сил». Пашинян отметил, что фальшивая свобода слова «создала угрозу для национальной безопасности страны». Он подчеркнул, что должны быть установлены и авторы новости, и их мотивы.

Ранее стало известно о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани. Высокопоставленный иранский военный погиб в результате ракетного удара американских вооруженных сил в пригороде Багдада. Приказ об убийстве Сулеймани отдал президент США Дональд Трамп.

Тегеран расценил действия Вашингтона как объявление войны. После гибели Сулеймани над мечетью Джамкаран в шиитском священном городе Кум в Иране был поднят красный флаг мести.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что военная операция США в Ираке, в ходе которой погиб Касим Сулеймани, является грубым нарушением международного права и идет вразрез с заявлениями Вашингтона о якобы борьбе с терроризмом.