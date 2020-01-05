Российские врачи помогли более 4,5 тысячи жителям сирийского города Эль-Камышлы

Дамаск, 5 января. За несколько месяцев военные врачи из России оказали медицинскую помощь более 4,5 тысячи жителей сирийского города Эль-Камышлы, расположенного в провинции Хасака. В настоящее время в специальном пункте, открытом в ноябре 2019 года, работает 17 российских врачей.

В полной мере в Эль-Камышлы развернута, например, хирургическая и реанимационная помощь. Как поясняет начальник медицинского отряда спецназначения Роман Смирнов, в спокойное время врачи ведут амбулаторный прием.

«В течение последних нескольких лет здесь были проблемы с медициной, очень много накопилось хронических заболеваний, запущенных случае», – цитирует ТАСС Смирнова.

По словам врачей, чаще всего за медицинской помощью обращаются женщины, старики и дети. Кроме того, россияне помогают местным медикам в больницах, где обеспечивают прием ЛОРа, терапевта, стоматолога. По словам военного врача Дениса Кириллова, в день медики принимают около 180 пациентов. Однако в местных медучреждениях чувствуется нехватка кадров – нет педиатров и гинекологов.

В настоящее время в особо нуждающихся регионах Сирии развернуты дополнительные силы и средства медицинской службы. На данный момент необходимую помощь получили уже более 10 тысяч граждан Сирии, из них 1,5 тысячи детей.

Напомним, ранее сирийская трасса М-4 Камышлы — Алеппо, которую до недавнего времени контролировали вооруженные банды курдов, стала безопасной для перевозки гуманитарных грузов и движения пассажирских автобусов. Произошло это благодаря совместному патрулированию России и Турции.