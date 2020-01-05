Командующий КСИР пообещал США возмездие за «мученическую смерть» Сулеймани

Тегеран, 5 января. Новый командующий Корпусом стражей исламской революции(КСИР) Ирана Хосейн Салами пообещал США возмездие за убийство генерала Касема Сулеймани, которое положит конец американскому присутствию в регионе. Об этом сообщило агентство Fars.

«За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие, которое, несомненно, положит конец американскому присутствию в регионе», — заявил Салами.

По словам командующего КСИР, «акт возмездия затронет обширную территорию», Тегеран положит конец присутствию США в регионе. Салами подчеркнул, что ради достижения этой цели Иран не остановится ни перед чем.

Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате совершенного Соединенными Штатами ракетного удара по аэропорту Багдада 3 января.

Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне назвали Сулеймани «террористом номер один в мире» и заявили, что его убийство якобы было самообороной. После гибели Сулеймани над мечетью Джамкаран в шиитском священном городе Кум в Иране был поднят красный флаг мести.

Действия Вашингтона подверглись критике мирового сообщества. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров США и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива.

Операция Пентагона вызвала разногласия в руководстве самих Соединенных Штатов. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назвала действия Трампа «провокационными и непропорциональными», сообщила «Газета.ру». По мнению Пелоси, действия администрации Трампа подвергают опасности военнослужащих, дипломатов, граждан США и их союзников.