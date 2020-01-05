Актер Протасов рассказал о своем опыте общения с вымогательницей денег у Сафронова

Москва, 5 января. Российский актер Олег Протасов рассказал о своем опыте общения с подозреваемой в вымогательстве полумиллиона рублей у известного художника Никаса Сафронова Татьяной Морозовой.

По словам Протасова, он столкнулся с аналогичной ситуацией и решил в эфире передачи Андрея Малахова разоблачить Морозову. Актер также подчеркнул, что женщине не удалось получить денег от него.

«Пыталась за счет имени пропиариться, не знаю, какие она цели преследовала. Аферистка, в общем. Непонятно, чего хочет добиться: либо славы, либо популярности, может быть, денег урвать с кого-то», — заявил Протасов в интервью Пятому каналу.

Ранее Никас Сафронов рассказал журналистам, как стал жертвой вымогательства. По словам известного художника, ему позвонила Морозова и сказала, что Рудницкая якобы была им изнасилована и ждет ребенка. Женщина пригрозила Сафронову рассказать об этом на шоу Андрея Малахова. Программа якобы должна была выйти в эфир в старый Новый год. За молчание Рудницкая потребовала 500 тысяч рублей.

Художник отметил, что знает еще о паре скандалов с участием Морозовой и Рудницкой. Сафронов решил обратиться за помощью в правоохранительные органы. В результате подозреваемых в мошенничестве женщин задержали при передаче денег 31 декабря.

Позже Таганский суд Москвы суд принял решение об аресте Рудницкой на два месяца, сообщила «Газета.ру». Женщину поместили в следственный изолятор. Морозова, которая также проходит по делу в качестве подозреваемой, решением суда отправлена под домашний арест.