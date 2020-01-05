Пелоси назвала «провокационным» приказ Трампа убить Сулеймани

Вашингтон, 5 января. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала действия Дональда Трампа, отдавшего приказ об убийстве генерала Касема Сулеймани. Она назвала действия президента Америки «провокационными и непропорциональными».

По мнению Пелоси, действия администрации Трампа подвергают опасности военнослужащих, дипломатов, граждан США и союзников. Кроме того, она обратила внимание на то, что операция была проведена без разрешения Конгресса. Уведомление же, которое было направлено администрацией Трампа, лишь вызывает дополнительные вопросов.

«Как спикер палаты представителей я вновь обращаюсь к администрации с призывом немедленно провести подробный брифинг для всего Конгресса по вопросу о военном вмешательстве, связанном с Ираном, и о последующих шагах, которые находятся на рассмотрении», – цитирует РИА Новости Нэнси Пелоси.

Напомним, 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, совершенного Соединенными Штатами Америки, был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Приказ об обстреле лично отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что это якобы была самооборона, назвав Сулеймани «террористом номер один в мире».

В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.

Позже президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы, пишет «Газета.ru».