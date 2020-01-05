Министр обороны Великобритании попытался оправдать США за убийство Сулеймани

Лондон, 5 января. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес попытался оправдать действия Соединенных Штатов Америки, совершивших операцию против иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению Уоллеса, Америка действовала якобы в соответствии с международным правом.

По словам Бена Уоллеса, во время беседы с министром обороны США Марком Эспером, которая состоялась в пятницу, они договорились призвать все стороны к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Уоллес также пояснил, что, Америка якобы действовала согласно международному праву и «вправе защищать себя от тех, кто создает неминуемую угрозу для их граждан», сообщает РИА Новости.

Напомним, 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, совершенного Соединенными Штатами Америки, был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Приказ об обстреле лично отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что это якобы была самооборона, назвав Сулеймани «террористом номер один в мире». После убийства генерала КСИР над мечетью Джамкаран в шиитском священном городе Кум в Иране был поднят красный флаг мести.

Действия США уже подверглись жесткой критики со стороны мирового сообщества. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива, пишет «Газета.ru».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил действия США и назвал их грубым нарушением международного права, идущим вразрез с заявлениями Вашингтона о якобы борьбе Штатов с терроризмом.