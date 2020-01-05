Диетолог Минздрава РФ Тутельян заявил, что «все можно есть, но в умеренном количестве»

Москва, 5 января. Есть колбасу можно, но в небольшом количестве, учитывая физическую активность и общий рацион питания человека, считает главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

«Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам диетолога, опасным для здоровья не может быть отдельный продукт, говорить в этом плане можно лишь о рационе в целом. Кроме того, необходимо соотносить со своим питанием физическую активность. Если человек ведет активный образ жизни, порция колбасы может послужить ему источником энергии.

Тутельян призвал не считать каждую калорию. По его мнению, тот, кто поступает таким образом, «больной человек», который опасен для семьи и общества. Тем не менее следует понимать, что если человек переел, на завтра ему нужно устроить разгрузочный день.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов отметил, что безопасным для здоровья будет употребление колбасы два раза в неделю. Но неправильно заменять продуктом натуральное мясо. Колбасу в рационе лучше ограничить, так как между ее регулярным употреблением и развитием рака желудка и толстой кишки есть определенная связь.

Эксперт подчеркнул, что отказаться от колбасы следует людям с сахарным диабетом и ожирением, так как продукт достаточно калорийный. Кроме того, колбасу не рекомендуют есть людям с непереносимостью глютена (целиакией).

Ранее испанские диетологи рекомендовали исключить из рациона колбасные изделия и ветчину, сообщила «Газета.ру». Также эксперты советовали отказаться от полуфабрикатов, выпечки и снэков.