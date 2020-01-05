Сенатор Пушков прокомментировал слова генерала США о принадлежности Крыма

Москва, 5 января. Сенатор Алексей Пушков в своем блоге в Twitter прокомментировал слова американского генерала Бена Ходжеса, который назвал «неприемлемыми» претензии РФ на Крым, так как до Екатерины II России там не было.

Соответствующее заявление бывший командующий сухопутными силами США сделал в своем интервью изданию «Апостроф». Алексей Пушков же напомнил, что в годы правления императрицы не было Украины вообще, а потому полуостров не мог быть украинским, при этом предложив Соединенным Штатам Америки вернуть мексиканцам Техас.

«И США были в 1783 узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике», - написал в Twitter Пушков.

Дело в том, что до 1774 года полуостров Крым находился под властью Османской империи. После русско-турецкой войны она отказалась от претензий на данную территорию, а в 1783 году Крымский полуостров указом Екатерины II был присоединен к Российской империи. Спустя полвека, в 1845 году США также присоединили к своей территории Техас, который стал 28-м штатом страны.

Напомним, ранее один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в одной из публикаций назвал Крым российским полуостровом, пишет «Газета.ru».

В 2017 году Бен Ходжес заявил, что трудности, которые армия США испытывала в Афганистане и Ираке, сильно отличаются от тех, которые американские военные встретили в Донбассе. Он отметил, что необходимость тщательно скрывать свое присутствие, которую американские военные приобрели во время конфликта на Донбассе, «разбудила» ВС США.