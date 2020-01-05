Небольшой самолет разбился на юге Калифорнии, один человек погиб

Вашингтон, 5 января. Небольшой самолет потерпел крушение у шоссе близ города Санта-Кларита (штат Калифорния, США) погиб пилот. Об этом в субботу сообщила полиция округа Лос-Анджелес.

По данным правоохранительных органов, самолет был объят пламенем. К месту происшествия прибыли сотрудники пожарной службы округа и органов безопасности Санта-Клариты.

«Небольшой самолет разбился, единственный человек, находившийся на борту, умер», — уточнили в полиции.

Разбилась современная версия одноместного истребителя времен Второй мировой войны — небольшой самолет TM-1 Thunder Mustang, сообщило американское Федеральное авиационное управление.

Ранее «Газета.ру» писала, что четверо военнослужащих погибли в результате крушения самолета ВВС Шри-Ланки на юге страны. Инцидент произошел утром 3 января.