Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов

Вена, 5 января. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не готова принимать беженцев и уже сделала для мигрантов более чем достаточно. Мнением глава государства поделился в интервью изданию Bild.

По словам Курца, несмотря на сложившуюся на острове Лесбос кризисную ситуацию, Австрия не готова принимать находящихся там детей-беженцев.

«Австрия за последние годы внесла непропорционально большой вклад. Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии», — заявил канцлер.

Курц отметил, что работа над миграционной проблемой в Австрии продолжается. Из страны пытаются вывезти всех, кто находится на территории государства незаконно и получил отрицательное решение о предоставлении убежища. Также власти пытаются интегрировать тех, кому убежище было предоставлено.

«Это колоссально сложная задача для нашей страны и будет занимать нас еще десятилетия», — подчеркнул Курц.

Согласно данным европейского пограничного агентства Frontex поток мигрантов на греческие острова с побережья Турции за десять месяцев минувшего года увеличился на 31% до 63 тысяч человек. Властям все труднее контролировать ситуацию.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на турецком озере Ван затонуло судно с мигрантами. Спасены 64 человека, семь мигрантов погибли.