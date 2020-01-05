Поставки нефти из РФ возобновились на белорусские перерабатывающие заводы

Минск, 5 января. Нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии вновь начали получать российскую нефть. Предполагается, что сырья хватит для бесперебойной работы НПЗ в течение всего января.

О возобновлении подачи нефти на предприятия заявил заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. В частности, по словам представителя «Транснефти» Игоря Демина, компания перегонит 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Представитель «Белнефтехима» предполагают, что из-за сложившейся ситуации стоимость нефти для Белоруссии в этом году вырастет более чем на 20 долларов за тонну. Вместе с тем, по мнению экспертов, поставки все равно будут дешевле в сравнении с покупкой нефти из других стран.

Напомним, в конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2020 году Минск хочет закупать у Москвы порядка 22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти. Важно, чтобы при этом их стоимость не была выше уровня цен 2019 года. До этого заявления Лукашенко стороны подписали соглашение о балансе поставок нефти на 2020 год, согласовав его в объеме 24 млн тонн. Несмотря на это, к окончательной договоренности страны не пришли.

В последние дни уходящего года президент РФ Владимир Путин провел с Лукашенко переговоры о поставке российских нефти и газа в Белоруссию. В пресс-службе Кремля после этого заявили, что политики договорились продолжать решать этот вопрос на уровне компаний.

Позже в «Транснефти» рассказали, что российские нефтяные компании не подали заявок на прокачку нефти в Белоруссию, при этом транзит через страну сохраняется в полной мере, пишет «Газета.ru».