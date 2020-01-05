Финский доктор Энн Кивимяки заявила, что брусничный сок поможет снять давление

Хельсинки, 5 января. Брусничный сок улучшает работу сосудов и помогает снизить кровяное давление. Об этом со ссылкой на исследование Хельсинкского университета сообщает Medical Xpress.

Сотрудница кафедры фармакологии, доктор Энн Кивимяки провела экспериментальное исследование на лабораторных крысах с гипертензией. Животным около трех месяцев давали соки черной смородины, клюквы и брусники. Во всех этих ягодах в большом количестве присутствуют полифенолы, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В итоге выяснилось, что высокое кровяное давление значительно снижал разбавленный брусничный сок, а концентрированный напиток оказывал положительное влияние на состояние сосудов. Кроме того, сок не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Авторы работы отмечают, что эффект от других напитков был не так заметен.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные нуждаются в проверке на людях с немного повышенным давлением.

«Брусничный сок не заменит лекарства, но это хорошая добавка к пище», — считает Кивимяки

Ранее «Газета.ру» сообщила, что найден способ понизить артериальное давление. По данным сотрудников Аризонского университета, причиной повышения артериального давления является недосып. Поэтому специалисты советуют ежедневно спать по шесть-девять часов.

По данным ученых, хронический недостаток сна грозит развитием стресса и гипертонической болезни, а также снижением уровня инсулина.