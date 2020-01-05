После гибели Сулеймани и. о. премьер-министра Ирака объявил в стране траур

Багдад, 5 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур в связи с гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.

Траур объявлен с субботы, 4 января. Об этом сообщило иракское правительство в Twitter.

Напомним, Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, совершенного Соединенными Штатами Америки. Приказ об обстреле лично отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что это якобы была самооборона, назвав Сулеймани «террористом номер один в мире».

После убийства генерала КСИР над мечетью Джамкаран в шиитском священном городе Кум в Иране был поднят красный флаг мести.

Постпред Ирана при ООН сравнил убийство генерала с объявлением войны и пообещал, что власти страны будут действовать в ответ. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил действия США и назвал их грубым нарушением международного права.