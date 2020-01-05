Трамп угрожает нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры

Вашингтон, 5 января. США «очень быстро и очень сильно» ударят по 52 иранским объектам в случае любого потенциального нападения Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом на своей странице в Twitter в субботу написал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (символизирующих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры», — написал президент США.

По его словам, удары будут нанесены «очень быстро и очень сильно».

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара ВС США по зоне у аэропорта Багдада. Ранее Трамп заявил, что убийство Сулеймани якобы было попыткой «не начать, а остановить войну», сообщила «Газета.ру».

Генерал командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и оказывал существенную помощь шиитским формированиям в борьбе против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. В интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков заявил, что «война», которую ведут между собой республиканцы и демократы с помощью юридических и пропагандистских инструментов, в итоге вылилась в реальную кровь.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что рядовые американцы опасаются за мирное небо над головой, это говорит о том, что они явно не одобряют террористическую провокацию, устроенную президентом США Дональдом Трампом.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу отметил, что военная операция США в Ираке, в ходе которой погиб генерал КСИР Касим Сулеймани, является грубым нарушением международного права и идет вразрез с заявлениями Вашингтона о якобы борьбе Штатов с терроризмом. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила США в желании изменить убийством Сулеймани расклад на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.