Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Вашингтон, 5 января. Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в опубликованном 5 января заявлении.

В 19.46 непрямому обстрелу подверглась международная зона. Нападавшие не попали по расположенным на территории базы объектам. В 19.50 ракеты взорвались около воздушной базы Балад. Никто из военнослужащих коалиции в результате нападений не пострадал. Расследованием инцидентов занимаются иракские силы безопасности.

В то же время коалиция опровергла сообщения об атаках на расположенный у Мосула оперативный центр.

«Мы повысили безопасность и оборонительные меры на иракских базах, где располагаются силы коалиции», — заявил представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

По его словам, базы за последние два месяца подверглись нападению 13 раз. В ноябре и декабре в результате обстрелов были жертвы и пострадавшие среди военнослужащих коалиции и иракских сил безопасности.

Атаки на базы произошли вскоре после убийства Вооруженными силами США в Багдаде иранского генерала, главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция была грубым нарушением международного права и идет вразрез с заявлениями Вашингтона о якобы борьбе Штатов с терроризмом. Министр обсудил сложившуюся после убийства генерала ситуацию с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщила «Газета.ру». Также Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.