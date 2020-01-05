Американский дипломат Уильям Тейлор рассказал, что армия США «учится» у ВСУ «российской тактике»

Вашингтон, 5 января. Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что американская армия учится «российской тактике» у украинских Вооруженных сил (ВСУ).

«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них», — сообщил дипломат в интервью ТСН.

По его словам, военные США узнают от украинских военных о том, как «воюют россияне» и о «российской тактике». В то же время Тейлор выразил надежду, что Соединенные Штаты никогда не будут воевать с РФ.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик вооруженные действия после того, как те не приняли государственный переворот на Украине и объявили о независимости. По данным ООН, за годы боевых действий погибли более 13 тысяч человек.

Власти Украины не раз обвиняли Кремль во вмешательстве во внутренние дела государства и официально считают РФ «страной-агрессором». В Москве отрицают эти обвинения и называют их неприемлемыми. Кремль не раз заявлял, что Россия не является стороной конфликта, который Москва считает внутриукраинским. Кремль также заявляет, что заинтересован в том, чтобы Украина преодолела экономический и политический кризис.

Ситуацию в Донбассе в очередной раз обсудили лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) в ходе саммита, который состоялся 9 декабря, сообщила «Газета.ру». По итогам встречи главы государств приняли коммюнике, которым предусмотрено разведение сил в трех новых точках в Донбассе — ожидается, что отвод войск произойдет в марте 2020 года. Предыдущее разведение сил состоялось у линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое минувшей осенью.

Уильям Тейлор покинул пост временного поверенного в делах США в стране в январе. Его место заняла заместитель главы американской миссии Кристина Квин.