После убийства Сулеймани британские суда в Ормузском проливе будут сопровождать военные

Лондон, 5 января. Британские торговые суда, идущие через Ормузский пролив у побережья Ирана, будут вновь сопровождать военные корабли. По мнению правительства Великобритании, такие меры необходимы для защиты судов и граждан.

О планируемом сопровождении судов заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Я распорядился о том, чтобы корабли HMS Montrose и HMS Defender вернулись к выполнению задач по сопровождению судов британского торгового флота в Ормузском проливе», – цитирует ТАСС Уоллеса.

После появления сообщений о ликвидации генерала Касема Сулеймани, Бен Уоллес связался со своим американским коллегой Марком Эспером, призвав его к деэскалации напряженности при этом заявив, что в соответствии с международным правом у США есть право защищаться от тех, кто представляет непосредственную угрозу их гражданам.

Напомним, ранее стало известно о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара американских вооруженных сил. По данным американских СМИ, приказ об убийстве Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. Хозяин Белого дома назвал погибшего «террористом номер один в мире». В свою очередь, Тегеран расценил действия Вашингтона как объявление войны.

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