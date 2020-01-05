Россия сыграет с Канадой в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Прага, 5 января. Сборная России по хоккею сыграет с Канадой в финале молодежного чемпионата мира в Чехии. Матч пройдет 5 января в 21.00 по московскому времени.

В рамках полуфинала подопечные Валерия Брагина добились победы над шведами в овертайме (5:4). Канадцы легко обыграли Финляндию — 5:0.

На молодежном чемпионате мира в Чехии сборные России и Канады уже встречались на групповом этапе. Россияне победили со счетом 6:0. Это крупнейшая победа над сборной «кленового листа» в истории турнира.

Во время исполнения гимна РФ у капитана канадцев Баррета Хэйтона сдали нервы. Он отказался снимать шлем во время исполнения гимна команды-победительницы. Россияне обратили на эпизод внимание арбитров, но те не стали вмешиваться в ситуацию. Российские хоккеисты демонстративно отказались от рукопожатия с Хэйтоном.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it ???? pic.twitter.com/thv5tCj82F — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019

Демарш капитана канадцев вызвал осуждение за океаном. Звезда НХЛ Девин Сетогучи назвал его действия постыдными.

«Барретт Хэйтон, капитан молодежной сборной Канады, совершил самый постыдный поступок, который я видел в хоккее. Сейчас команде нужно сделать заявление с извинениями или вывести его из состава», — цитирует Сетогучи RT.

Впоследствии Баррет извинился за свой недостойный поступок, передает «Газета.ru».