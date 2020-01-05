Сафронов заявил, что Морозова и Рудницкая вымогали у него полмиллиона

Москва, 5 января. Художник Никас Сафронов рассказал журналистам, как модель Марина Рудницкая и ее подруга Татьяна Морозова обвинили его в изнасиловании, потребовав полмиллиона рублей за молчание.

Как объяснил художник, несколько дней назад ему позвонила Морозова и сказала, якобы Рудницкая была им изнасилована и теперь ждет ребенка. Женщина пригрозила Сафронову скандалом, рассказав об этом на шоу Андрея Малахова, при этом за молчание она потребовала 500 тысяч рублей. В противном случае Морозова пригрозила, что передача выйдет в эфир в старый Новый год.

По словам Сафронова, он не поверил в то, что Морозова и Рудницкая способны на такое. Однако после выяснилось, что женщины давно занимались шантажом и организацией скандалов публичных личностей.

«Я подумал, что это такой вздор. Тем более у Малахова, которого я знаю много лет, что могут быть такие люди, которые могут прийти и сказать: «Здравствуйте…». Но, когда они рассказали, что участвовали в истории с Серовым, потом они «завалили» некого Олега Катасова», – прокомментировал Никас Сафронов изданию «Вечерняя Москва».

Однако художник решил не поддаваться на уловки мошенниц, и обратиться за помощью в правоохранительные органы. 31 декабря подозреваемых в мошенничестве девушек задержали при передаче денег.

Напомним, ранее сын знаменитого российского художника Лука Сафронов-Затравкин попал в скандальную историю. 29-летний музыкант с избыточным весом застрял в унитазе на борту самолета и не смог встать. Чтобы покинуть кабинку уборной, ему потребовалась помощь посторонних. Момент вызволения снял на видео один из пассажиров рейса, после чего выложил кадры в Сеть.