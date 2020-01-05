Савченко предложила рецепт спасения Украины

Киев, 5 января. Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко высказала мнение о том, как Украине избежать гниения в эфире телеканала «112. Украина».

По мнению Савченко, гражданская война в Донбассе не является главной проблемой страны.

«Общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся», — убеждена политик.

Савченко подчеркнула, что для спасения Украины необходимо навести порядок в обществе и завершить вооруженное противостояние в Донбассе. Она полагает, что для решения этой задачи целесообразным является формирование авторитарной власти.

«У нас то кричат, что что-то блокируют, то торгуются, кто-то не хочет окончания войны, потому что только стал на потоки, кто-то кричит: «Какая война, у меня там липецкая фабрика, бизнес Roshen», — заключила экс-депутат «Батькивщины».

Ранее Савченко предсказала исчезновение Украины к 2023 году. По ее мнению, к таким последствиям может привести открытие рынка земель сельскохозяйственного назначения.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — цитирует политика «Газета.ru».

Cавченко также рассказала о том, какие мужчины звали ее замуж. Бывший депутат призналась, что ее руки и сердца добивались политики, военные и бандиты. Среди потенциальных избранников были и «простые трудолюбивые ребята». Надежда добавила, что обустройству личной жизни во многом мешают уголовные дела против нее.