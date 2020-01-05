Кедми заявил, что новый газопровод Израиля не обгонит «Турецкий поток» по объемам

Иерусалим, 5 января. Разработка нового газопровода EastMed, о строительстве которого договорились Израиль, Кипр и Греция, никак не повлияет на положение России на европейском газовом рынке. Такое мнение высказал эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его мнению, Израиль пока не строит никакой трубопровод, а лишь говорит о нем. Кедми считает, что несмотря на заявления западных СМИ о том, что EastMed может составить конкуренцию России, на позиции «Турецкого потока» это никак не повлияет. США, Катар или Израиль, по его мнению, не могут обогнать РФ по объемам поставляемого в Европу газа.

«Американцы собираются возить сжиженный газ? Пусть сначала построят флот, построят хранилища и порты приема, добывают достаточно газа и продают его по рентабельной цене. Ни израильский, ни катарский, ни туркменский России в Европе абсолютно не мешают», – цитирует Якова Кедми «ПолитПазл».

Напомним, газопровод EastMed будет доставлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу. Его протяженность составит 1,9 тысячи километров, запуск запланирован на 2024-25 года.

Проект средиземноморского газопровода поддерживается США, об этом ранее стало известно на конференции с участием министров энергетики Греции, Кипра, Израиля и Америки. Как написало ранее немецкое издание Junge Welt, целью властей США является противопоставление «Северному потоку — 2» газопровода EastMed, который должен стать «альтернативой» поставкам углеводородов из России.