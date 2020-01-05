Ведущая «Давай поженимся» Сябитова раскритиковала идею снижения брачного возраста

Москва, 5 января. Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова критично оценила идею снижения брачного возраста в России. Она отметила, что в ранних браках воспитание детей, как правило, ложится на плечи бабушек и дедушек.

«Изменять брачный возраст в стране не нужно, по крайней мере, потому что дети не должны рожать детей», — полагает ведущая.

По мнению Сябитовой, в российском обществе есть куда более актуальные вопросы в сфере семейных отношений. Поэтому правительству РФ следует сосредоточить свои усилия на других проблемах.

«Эту инициативу не иначе как ерундой назвать нельзя», — цитирует Сябитову Ura.ru.

Инициативу изменить минимально допустимый возраст вступления в брак выдвинуло Министерство юстиции России. В ведомстве не уточняют, с какого возраста россияне смогут оформлять свои отношения после соответствующих законодательных изменений.

В экспертном сообществе инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Ряд специалистов не считает нужным менять брачный возраст. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец скептически оценивает перспективы снижения возраста вступления в брак в России.

«В исключительных случаях у нас и сейчас можно вступать в брак с 16 лет. Я не вижу смысла еще сильнее снижать этот порог. Трудно представить, с какого возраста Минюст разрешит вступать в брак. Но я не вижу в этом ничего хорошего. Существующих сегодня регламентов более чем достаточно», — цитирует RT.

Ранее сообщалось о возможном пересмотре нижней планки вступления в брак в России.