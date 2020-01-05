Политолог Шаповалов заявил, что Россия удержит Турцию от военного вмешательства в Ливии

Москва, 5 января. Россия и Турция смогут найти компромисс на фоне конфликта в Ливии. Такое мнение высказал политолог Владимир Шаповалов.

Он отметил, что намерения Турции оказать военную помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии противоречат интересам России, которая поддерживает законные власти в лице Временного правительства Ливии.

Эксперт отмечает активизацию агрессивных настроениях в социальных сетях в Турции. По его словам, некоторые силы хотят столкнуть лбами Москву и Анкару. Шаповалов полагает, что Эрдогану и Путину удастся найти общий язык, несмотря на несовпадение интересов по ряду вопросов международной повестки.

«Создание «астанинского формата», в составе которого Россия, Турция и Иран, и настоящее прорывное соглашение, касающееся турецкой экспедиции в занятые курдами северо-восточные районы Сирии — показали, что Россия и Турция, несмотря на разные интересы, и подчас эти интересы совершенно противоположны друг другу, находят возможность договариваться», — цитирует «Политика сегодня».

Ранее Турция заявила о готовности ввести войска в Ливию. Анкара хочет оказать военную помощь так называемому Правительству национального согласия Ливии. ПНС было создано при поддержке Запада в 2015 году. В его состав входят различные вооруженные группировки, в том числе и террористические. В ООН полагают, что любая военная интервенция лишь усугубит конфликт в Ливии.

«Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и возобновлению политического диалога всеми сторонами. Любая иностранная поддержка воюющих сторон только усугубит продолжающийся конфликт», — цитирует RT.

Против военного вмешательства Анкары высказался и Африканский союз.