Лобода показала ступню на «Вечернем Урганте»

Москва, 4 января. Известная певица Светлана Лобода опубликовала необычную фотографию с передачи «Вечерний Ургант». Артистка поделилась снимком в социальной сети Instagram. На кадре Лобода в красном костюме показывает Урганту ступню.

«Сегодня @vecherniy_urgant», — гласит подпись.

Следует отметить, что ступня Лободы уже успела взбудоражить умы ее поклонников. В клипе «Новый Рим» Светлана приняла такую же позу, как и на фото с «Вечернего Урганта» . Тогда пользователи обратили внимание на любопыную антропометрическую особенность: на ноге певицы просматривалось шесть пальцев.

«Светочка, песня огонь? а у тебя реально 6 пальцев на ноге??? Или фотошопчик???», — интересовалась одна из фанаток.

«Думала, зрение совсем меня подводит. А, нет, все верно — шесть», — написал еще один комментатор.

Некоторые пользователи предположили, что певица намеренно разместила фото для повышения внимания к своей персоне, передает «Газета.ru». Дополнительные пальцы на конечностях — наследственная аномалия. «Лишние» пальцы редко бывают полноценными. Обычно их можно удалить.

С полидактилией рождались некоторые звезды. К примеру, знаменитая актриса Джемма Артертон родилась с шестью пальцами на каждой руке. Исправить ситуацию помогла операция.

Высказывалась версия, что у Мэрилин Монро на левой ноге тоже было шесть пальцев. Но эта гипотеза не нашла своего подтверждения.

А у индийского актера Ритика Рошана на правой руке два больших пальца.

Ранее Лобода разочаровала поклонников ездой на единороге в обнаженном виде.

Сообщалось также о примирении певицы с коллегой Лазаревым на шоу Андрея Малахова.