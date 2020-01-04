Авиаудар совершен по базе проиранских формирований под Абу-Кемалем в Сирии

Дамаск, 4 января. База проиранских формирований Имама Али, расположенная под городом Абу-Кемалем, попала под авиаудар. Об этом сообщили местные СМИ.

Известно, что в прошлом году данная база, которая является координационным центром для совместных действий на ирако-сирийской границе, уже попадала под авиаудар.

Местный телеканал «Deir ez-Zor 24» также утверждает, что на границе горит база формирований «Хашд аш-Шааби». Очевидцы сообщают о взрывах боеприпасах, хранившихся на складе. Официальной информации о том, был ли это авиаудар или артиллерийский обстрел пока нет.

Напомним, в пятницу США нанесли удар по окрестностям Багдада, в результате которого погибли командовавший иранским подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек. Пентагон подтвердил, что провести атаку распорядился президент США. В Вашингтоне объяснили такой шаг попыткой предотвратить враждебные действия со стороны Ирана. США не предупредили об атаке власти Ирака.

В Минобороны РФ прокомментировали, что убийство иранского генерала приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США определили цели для новых ударов на случай ответных действий Тегерана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.