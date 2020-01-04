Иран признал мучеником убитого американцами генерала Сулеймани и назвал в его честь трассу

Тегеран, 4 января. Трасса «Пасдаран» отныне будет носить имя мученика Касема Сулеймани, убитого накануне американцами. Соответствующее решение приняли власти Ирана.
Судя по снимкам, опубликованным Telegram-каналом «Рыбарь», по автодороге уже размещены указатели с новым названием.
Ранее стало известно о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара американских вооруженных сил. По данным американских СМИ, приказ об убийстве Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. Хозяин Белого дома назвал погибшего «террористом номер один в мире».
В свою очередь, Тегеран расценил действия Вашингтона как объявление войны.
«Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана. Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам. Я не верю, что США предприняли этот шаг для прекращения войны», — цитирует «Газета.ru» заявление постоянного представителя Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.