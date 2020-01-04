سوريا 1 يناير : الجيش السوري صد الإرهابيين من قرى في جنوب شرق إدلب ، واستفزازات أمريكية في العراق وسوريا

سوريا ، 1 يناير. يواصل الجيش السوري عملياته ضد الجماعات الإرهابية في الجزء الجنوبي الشرقي من إدلب.

تهدف الاستفزازات الأمريكية في العراق إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة و في إيران وسوريا.

هجوم الجيش في إدلب

يواصل الجيش السوري عملياته ضد الجماعات الإرهابية في الجزء الجنوبي الشرقي من إدلب حيث سيطر على قرى السماكي وتل الخطرة وخربة نافافا بعد هزيمة عصابة من المسلحين المختبئين في هذه المناطق

يتم توفير المعلومات ذات الصلة عن طريق مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية (FAN).

طوال اليوم الماضي ، اشتبكت وحدات الجيش في اتجاه أبو ضهور بشدة مع إرهابيين من جبهة النصرة المحظورة في روسيا وعصاباتهم الحليفة ، الذين حاولوا استخدام الظروف الجوية ووجود ضباب كثيف للتسلل إلى بعض نقاط تمركز القوات العسكرية المملوكة من قبل CAA ومهاجمتها .

تمكن الجيش السوري من القضاء على العديد من الإرهابيين وجرح آخرين وتدمير أسلحتهم ، و فرار ما تبقى من الجماعات الجهادية إلى معرة النعمان.

مسيحيو حلب يحتفلون بالعام الجديد بالصلوات الجماعية

في مدينة حلب السورية ، احتفل المسيحيون بالعام الجديد. حيث أقيم الاحتفال الرسمي في قاعة الحفلات الموسيقية ، وعقدت الصلوات في جميع الكنائس وأماكن العبادة في المدينة.

وفقًا أُسْقُف مجتمع حلب للكنيسة الأرثوذكسية ، يوسف بوزيزو، أصبحت عطلة رأس السنة الجديدة تقليدًا لسكان المدينة ، حيث تتجمع جميع المجموعات العرقية من جميع شعوب سوريا تحت سقف واحد.

الشجرة بالنسبة لنا هي رمز للحياة ، ويسوع نبي العالم. من الجيد أننا في سوريا عدنا أخيرًا إلى هذه التقاليد الجميلة.

لم يتم اختيار حلب بطريق الخطأ لعقد الصلوات العامة. المدينة هي موطن غالبية المسيحيين السوريين ، الذين يشكلون 10 ٪ من سكان البلاد ، أي حوالي 1.8 مليون شخص.

تهدف الاستفزازات الأمريكية في العراق إلى زعزعة استقرار إيران وسوريا

سترسل الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد. حيث أعلن رئيس البنتاغون مارك إسبير أن 750 شخصاً سيغادرون إلى بغداد - وهي قوة رد فعل فورية في الفرقة 82

وفقًا لمسؤول مجهول في الإدارة الأمريكية ، فإن البنتاغون قادر على نشر 750 جنديًا يتمركزون في الكويت في بغداد. تقارير وسائل الإعلام الأخرى التي تم رفع حوالي 4000 جندي أمريكي في حالة تأهب - بعد 96 ساعة ، يجب أن يكونوا على استعداد للانتقال إلى الكويت. حاليا ، هناك حوالي 5000 جندي أمريكي في العراق..

يذكر أن الآلاف من المحتجين اقتحموا أراضي السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء" ببغداد. بدأت الاحتجاجات الجماهيرية خلال تشييع المجموعات الإيرانية التي قتلت خلال الضربات الجوية الأمريكية على قواعد كتائب حزب الله الشيعية في العراق وسوريا. خلال الهجوم ، هزم العراقيون أراضي السفارة ، وأضرموا النار في كشك للأمن وسدوا الأفراد في أحد المباني. ولم تحاول الشرطة والجيش العراقي منعهما.

قام جيش الاتحاد الروسي بتسليم المساعدات الإنسانية لسكان محافظة الرقة

عقد من قبل ممثلي المركز الروسي للمصالحة من الأطراف المتحاربة عمل إنساني جديد، حيث تم تلقي المساعدة اللازمة من أيدي الجيش الروسي من قبل سكان قرية خربة الخان في محافظة الرقة.

حصل السوريون المحتاجون على 400 عبوة طعام بلغ مجموعها 1.94 طن. تم تنفيذ ما مجموعه 2311 عملية إنسانية منذ بدء عمل مركز المصالحة . بلغ إجمالي وزن البضاعة المنقولة للمقيمين أكثر من 3888 طن.

بالإضافة إلى ذلك ، على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، قدم متخصصون من وزارة الدفاع الروسية المساعدة الطبية إلى 177 مواطناً سورياً يعيشون في كوباني ، محافظة حلب ، ومحافظة القامشلي ، ومحافظة الحسكة. في المجموع ، منذ بداية الحدث ، ساعد الأطباء 115539من سكان سوريا