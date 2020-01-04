Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 4 января. Боевики обстреляли 16 населенных пунктов, расположенных в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, на протяжении суток ЦПВС РФ неоднократно фиксировались обстрелы.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Муканис-эд-Дувайри, Алеппо провинции Алеппо; Кульджок, Кермель, Калаз-Тахтани, Сараф, Джанаджик провинции Латакия; Хан-Шейхун, Эс-Салихия, Зайтуна, Дждайдет-Нуаф провинции Идлиб; Дар-Хардата, Кара- Джурн, Телль-Метвази провинции Хама», — сказал Боренков.

Глава ЦПВС РФ уточнил, что участники незаконных вооруженных формирований в общей сложности 16 раз за сутки нарушали перемирие.

Накануне RT сообщала, что сирийские правительственные войска заняли поселение Эт-Тах в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики.

Также сообщалось о продолжении патрулирования в сирийской провинции Алеппо силами военной полиции РФ.