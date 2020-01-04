ليبيا، 4 يناير. حذرت الأمم المتحدة الدول الأخرى من دعم الأطراف المتحاربة في ليبيا، أعلن رئيس الجيش الوطني الليبي حفتر التعبئة العالمية بسبب تدخل تركيا

عقد اجتماع طارئ للبرلمان الليبي في بنغازي

عُقد اجتماع طارئ للبرلمان الليبي في 4 يناير في بنغازي. صرح بذلك عضو مجلس النواب في البلاد طارق الجروشي

ووفقا له، حضر الاجتماع 49 نائبا، تقرر تغيير اسم الحكومة المؤقتة الليبية إلى "حكومة ليبيا". بالإضافة إلى ذلك، صوّت البرلمانيون على تمكين الجيش الوطني الليبي من تعطيل البنية التحتية الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة الإرهابيين من حكومة الوفاق الوطني المزعومة خوفاً من استخدامها من تركيا

من المخطط أن يستمر الاجتماع في الأيام المقبلة عندما يصل جميع النواب إلى بنغازي

أعلن قائد الجيش الليبي حفتر عن تعبئة عامة بسبب تدخل تركيا

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، عن تعبئة عامة لمواجهة القوات الأجنبية. يفسر القرار المقابل بالأعمال غير القانونية الأخيرة التي قامت بها تركيا. فسابقا، أمر الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال الآلاف من القوات التركية إلى ليبيا لمساعدة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني التي تدعم الإرهابيين.

وأكد القائد الليبي "اليوم نعلن الجهاد والتعبئة العامة. سيتم توفير الأسلحة لكل من الرجال والنساء، العسكريين والمدنيين".

فسابقا، وجدت وكالة الأنباء الفيدرالية أن السلطات التركية تدعم الحكومة الإرهابية للوفاق الوطني الليبي وتزويد قطاع الطرق بالأسلحة لتجاوز حظر الأمم المتحدة، ونقل أعضاء المنظمات المتطرفة من سوريا وكذلك مقاتلي القوات الخاصة.

حذرت الأمم المتحدة الدول الأخرى من دعم الأطراف المتحاربة في ليبيا

وصرّح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بأن أي دعم أجنبي من الأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع في ليبيا.

يدعو الأمين العام مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي من جانب جميع الأطراف. وقال البيان "إن أي دعم أجنبي من الأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع المستمر ويزيد من تعقيد تحقيق حل سياسي سلمي وشامل

دعا حق إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتقد أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011) تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع. ووفقا له، من أجل تهيئة الظروف المواتية لوقف الأعمال القتالية، من المهم للغاية الامتثال الصارم للحصار

الاتحاد الإفريقي يقول إن تدخل تركيا ليس في مصلحة الشعب الليبي

تهديدات التدخل السياسي والعسكري في ليبيا قد تزيد المواجهة في البلاد، ودوافعها لا علاقة لها بمصالح الشعب الليبي ورغبته في الحرية والسلام. صرح بذلك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد. وأشار إلى أنه يشعر بقلق شديد بسبب تدهور الوضع في ليبيا

أكد رئيس [الاتحاد الأفريقي] أن التهديدات المختلفة للتدخل السياسي والعسكري في الشؤون الداخلية للبلاد تزيد من خطر المواجهة، وأن دوافعها لا علاقة لها بالمصالح الحقيقية للشعب الليبي وتطلعاته إلى الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية" – بوابة التقرير

ووفقًا للنشر، فقد صدرت تعليقات موسى فكي محمد فيما يتعلق بقرار البرلمان التركي الذي وافق على إرسال قوات مسلحة إلى ليبيا لدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي من جديد التزام المنظمة بالتسوية السياسية التي تلعب فيها جميع القوى السياسية والاجتماعية دوراً قيادياً. كما دعا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود مع إفريقيا للمساعدة بسرعة وسلام في حل الأزمة الليبية التي لها عواقب وخيمة على المنطقة والقارة عامة