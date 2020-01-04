Ополчение Ирака предупредило об опасности сближения с базами США

Багдад, 4 января. Иракское шиитское формирование «Катаиб Хезболлах» предупредило силы безопасности страны об опасности сближения с американскими базами. Об этом сообщает Reuters.

Ополчение Ирака просит избегать пребывания в радиусе одного километра от баз Соединенных Штатов.

«Силы безопасности должны держаться на расстоянии не менее 1 км от американских баз, начиная с вечера воскресенья», — передает Reuters.

Ранее стало известно об убийстве генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани американскими военными. По данным американских СМИ, об операции против Сулеймани распорядился лично президент США Дональд Трамп.

RT сообщает, что с 4 января в Ираке объявлен траур.

Сообщалось также, что в ночь на 3 января тело погибшего иранского генерала было доставлено на вертолете Ми-17 в Кербелу.