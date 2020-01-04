Прибывшие в Ливию наемники из Сирии терроризируют жителей Триполи

Триполи, 4 января. В столице Ливии Триполи очевидцы сообщили о прибытии вооруженных мужчин в масках, разговаривающих на сирийском диалекте арабского языка. Боевиков видели на направлении Тарик аль-Матар, сообщают местные СМИ.

Террористы не дают местным жителям войти в собственные дома.

Напомним, что Турция заявила о готовности направить своих военных в Ливию в декабре 2019 года. Также сообщалось, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило Анкаре официальный запрос о предоставлении военной помощи.

Позже Греция, Израиль и Кипр призвали Анкару воздержаться от действий, нарушающих суверенитет и независимость Ливии. В совместном заявлении трех стран также было указано, что решение турецкого парламента нарушает резолюцию Совбеза ООН, согласно которой было введено эмбарго на поставки оружия в Ливию. Несмотря на это, власти Турции практически ежедневно направляют в Ливию сирийских боевиков.

Террористическое ПНС Ливии было искусственно сформировано при поддержке Запада в 2015 году. По факту данная структура, возглавляемая Файезом Сарраджем, опирается на разрозненные вооруженные группировки, ответственные за революцию 2011 года в Ливии. В их составе действуют террористы, в том числе члены бандформирований курдов, прибывших из Сирии.