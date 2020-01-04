سوريا نتائج 4 كانون الثاني/ يناير: وداعاً لقاسم سليماني، يواصل الجيش السوري الهجوم في إدلب.

سوريا، 4 يناير. في سوريا والعراق، ودعوا قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي، الجنرال قاسم سليماني. الجيش السوري يواصل تقدمه في محافظة إدلب

وداع لقاسم سليماني

اليوم، قام مقاتلو وحدات الميليشيا الموالية لإيران المتمركزة في دير الزور بالحداد في مركز ثقافي في منطقة القصور من أجل إحياء ذكرى قائد قوات القدس الخاصة التابعة لقوات الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني.

فنذكر أن الصواريخ الأمريكية التي استهدفت سيارتهما في طريق مطار بغداد، أدت إلى مقتل قائد القوات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم السليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. اليوم في الساعة 10.00 انطلق موكب تشييع جنازة وشارك حشد كبير في الموكب بالعاصمة العراقية بغداد وسيعاد جثمان السليماني إلى طهران حيث ستتم مراسم جنازة والدفن.

الجيش السوري يحرر قرية التح في محافظة إدلب.

قامت القوات السورية بتحرير مستوطنة التح في محافظة إدلب من المسلحين

تقع القرية على بعد 45 كم من مدينة إدلب - المستوطنة الرئيسية في منطقة التصعيد في إدلب. صرح العقيد منذر الداشر من الجيش العربي السوري للصحافيين بأنه تم الاستيلاء على الأسلحة خلال القتال، وقد تم التخلي عن بعضها في منطقة سورمان، وليس بعيدًا عن مركز المراقبة التركي. ووفقا له، حاول المسلحون منذ عدة أيام القيام بهجمات عديدة على القرية. في الوقت نفسه، تم استخدام السيارات الملغومة مع الانتحاريين. ومع ذلك، تم صد جميع الهجمات بنجاح الجيش السوري يواصل عملياته ضد المسلحين في إدلب.

شن الجيش الحكومي السوري ضربات مدفعية ضد مواقع توزيع الجماعات الإرهابية

حدث هذا بعد أن هاجم مسلحون عدة قرى ومدن بالقرب من حماة وإدلب.

قال مصدر عسكري سوري إن إرهابيين متمركزين في منطقتي ميدان غزال ومعر حطاط أطلقوا صواريخ على قرى الآمنة في سهل الغاب ومدينة خان شيخون في شمال محافظة حماه.

ونتيجة لذلك، قُتل ضابط واحد وأصيب عدد من أفراد الجيش السوري بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تمكن الجهاديون من إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة في مستوطنات جورين وعين سليمو والمحروسة.

تحت تصرفنا كان فيديو من المشهد..

شبكة الأنفاق الإرهابية بجنوب إدلب.

اكتشف الجيش الحكومي السوري شبكة ضخمة من الأنفاق والخنادق التي تمتد عشرات الكيلومترات، والتي تربط عدة مستوطنات. صرح بذلك مراسل خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية.

أشار مصدر محلي إلى أنه أثناء تمشيط قرى الرفة، تل الشيخ، أم جلال في الجزء الجنوبي الشرقي من إدلب، اكتشف الجيش السوري شبكات من الأنفاق والخنادق والتحصينات التي تمتد عشرات الكيلومترات. لقد تم حفرهم من قبل الجماعات الإرهابية لضمان حركة المقاتلين والحماية من هجمات الجيش الحكومي.

تحت تصرفنا كان فيديو من المشهد..

وأشار المصدر إلى أن عصابة من الإرهابيين كانت مختبئة في الأنفاق الذين استخدموها كنقطة انطلاق لشن هجمات على الجيش السوري والمناطق الآمنة في الجمهورية