Сирия, 5 января. Вашингтон намерен перебросить на Ближний Восток порядка трех тысяч солдат. Новая атака на этот раз неизвестных ВВС произошла в районе Багдада. NDF****** обследовали территорию Западного Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели траурные церемонии в Дейр-эз-Зоре в связи с гибелью главы «Аль-Кудс» в Ираке; атаковали позиции исламистов в Южном Идлибе; подверглись нападению неизвестных у города Тафас в Даръа; возобновили артобстрелы позиций боевиков на юго-западе от Алеппо; обследовали территорию Западного Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: организовало взрыв у перекрестка Аль-Джазира западнее Ракки.

Соединенные Штаты: отрицают свою причастность к новой атаке поблизости от Багдада; передислоцировали новый военный конвой в Хасаку; поверглись атаке неизвестных в Ираке; намерены перебросить на Ближний Восток около трех тысяч солдат.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в незаконном задержании десяти членов ополчения NDF в Хасаке; арестовали мужчину, эвакуировавшего членов семей ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке; подозреваются в установке СВУ в городе Африн.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки стало известно о смерти одного из высокопоставленных главарей поддерживаемых Анкарой формирований, который пострадал в результате подрыва его автомобиля в Джараблусе 2 января. Об этом сообщал на своей странице в Twitter военный источник (rojavanetwork). Напомним, в случившемся обвиняют курдских боевиков.

К юго-западу от Алеппо вновь отмечались перестрелки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Twitter-канал (baladinetwork) сообщал о том, что под огнем артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказались опорные пункты исламистов на подступах к городу Халса.

Очередной взрыв произошел в Африне. Согласно данным медиапортала Step News Agency, один из гражданских лиц погиб. В установке СВУ местные активисты обвинили курдских боевиков, действующих в оккупированных союзниками Турции районах подпольно.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции накануне прошли траурные церемонии в память о погибшем накануне главе спецподразделения «Аль-Кудс» «Корпуса Стражей Исламской революции» (КСИР) Касема Сулеймани. В процессиях, которые состоялись в квартале Аль-Кусур административного центра провинции и в населенном пункте Хатла, приняли участие члены проиранских военизированных формирований, выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА). Напомним, Сулеймани был убит в результате ракетных ударов вооруженных сил США в Багдаде.

Поступали данные о вылетах неопознанной авиации в юго-восточной части провинции. Как передавал Twitter-канал (NotWoofers), неизвестные ВВС были замечены в районе городе Меядин. Никаких более подробных сведений до сих пор не поступало.

В Западном Дейр-эз-Зоре прошли обыски, целью которых стало выявление подпольных ячеек «Исламского государства». Военный источник в сети Twitter (ynms79797979) сообщал о том, что участие в обследовании территории принимали бойцы «Национальных сил обороны (NDF) — ополченческого формирования, выступающего на стороне правительственных сил.

Между тем на контролируемом «демократическими силами» восточном берегу Евфрата был обнаружен труп мужчины. Twitter-канал (deirezzor24) передавал, что на сирийца было совершено нападение. Личность убитого удалось установить, тогда как никакой информации о возможных налетчиках все еще не поступало.

Провинция Даръа

В провинции Даръа произошла атака на позиции правительственных сил. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавало, что налету подверглись военные казармы Сирийской арабской армии (САА) поблизости от города Тафас. В организации нападения подозреваются подпольные ячейки боевиков вооруженной оппозиции, укрывшиеся в безлюдных районах еще во время освободительной операции САА.

Накануне на территорию Сирии из Ливана и Иордании вернулись более 350 человек. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, 142 из них перешли границу в районе КПП «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 219 перебрались через погранпереход «Насиб» на юге Даръа.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться в сторону города Маарет ан-Нуман. По информации интернет-портала Step News Agency, столкновения разворачивались у населенного пункта Маар-Шурин. Позднее боевые вылеты в зонах дислокации исламистов возобновили сирийские ВВС. Как передавал новостной портал Baladi-News, точечные авиаудары военных самолетов ВВС САР пришлись по расположениям «Джебхат ан-Нусры»1*** и союзных ей формирований на подступах к Тель-Маннасу, Аль-Хамидии и Дейр аш-Шарки, а также в окрестностях деревни Маар Шамша.

Провинция Хасака

Поступала неподтвержденная информация о том, что курдские боевики задержали десять бойцов из «Национальных сил обороны» (NDF) на рынке и у аэропорта поблизости от города Камышлы на севере провинции. Эти данные все еще не получили подтверждения от официальных новостных порталов.

Между тем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявили о взятии под стражу человека, который эвакуировал их лагеря «Аль-Хол» членов семей боевиков «Исламского государства». Вместе с ним были арестованы женщина и шестеро детей, передавал Twitter-канал (rojavanetwork). Утверждалось, что он вывозил родственников террористов на территорию Турции через Тель-Абьяд.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил о переброске в Хасаку еще одного военного конвоя США. Отмечалось, что в его составе прибыли 100 грузовиков с танками, военной техникой и материально-техническим обеспечением.

Ирак

Второй день подряд в Багдаде происходят налеты. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), под удар неопознанных ВВС попали автомобили, в которых находились медработники. Не менее шести человек погибли. При этом сперва поступали данные о том, что транспортные средства принадлежали членам шиитского ополчения «Катаиб Имам Али». Однако подтверждения эти сведения не получили. США, которых подозревали в проведении воздушной атаки, отрицали свою причастность к случившемуся.

Утром в столице состоялось похоронноя шествие в честь убитого американскими ВС генерала Касема Сулеймани, который занимал должность начальника спецназа «Аль-Кудс» в КСИР. Позднее его тело было доставлено в Иран.

Появились данные о том, что Вашингтон готов переправить в Ближневосточный регион около тех тысяч солдат. Агентство новостей РИА Новости передавало, что США оправдывают свои намерения по увеличению военного контингента возникшей напряженностью в отношениях с Ираном.

Вечером стало известно о нападении на объекты США в Ираке. Сперва обстрелу подвергся район, в котором находится посольство Соединенных Штатов в Багдаде, а позднее американская военная база «Балад» к северу от столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.