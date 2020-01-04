Экс-санинспектор рассказала, что зараженная пшеница приплыла в Тунис из Украины

Тунис, 4 января. Власти Туниса солгали, когда заявили, что 250 тысяч тонн зараженной пшеницы прибыли в страну в августе прошлого года из Болгарии, на самом деле партия опасной сельхозпродукции была доставлена из Украины, сообщила бывший инспектор службы санитарного контроля в тунисском порту Сус Навель Махмуди.

«Попытки скрыть происхождение зерна отражают опасения властей по поводу наличия следов ядерной радиации, связанных с Чернобыльской аварией», — заявила она местному агентству Tunis Afrique Presse.

По словам Махмуди, зараженное зерно не вернули обратно на Украину, а распределили среди определенных сторон, включая и Министерство сельского хозяйства Туниса.

«То, что пшеницу вернули — лишь фейкньюс, распространенные государственными органами», — сообщила она.

Махмуди добавила, что когда пшеница прибыла в Тунис от нее неприятно пахло и зерно было черного цвета. Но руководство порта, инспекторы службы сельского хозяйства и здравоохранения закрыли на это глаза. Операторы морского пограничного контроля тоже сделали вид, что все необходимые документы в порядке, хотя это было не так. В частности, по словам экс-инспектора, в этих ведомостях отсутствуют записи, которые относятся к 10 годам работы порта и трем подозрительным смертям, которые произошли в июне и августе 2019 года.

Кроме того, ее удивило и такое странное совпадение, как два пожара, которые вспыхнули во время сбора урожая зерновых. Произошли они именно в то время, когда зараженная пшеница плыла из Украины в Тунис.

Как отмечает «Политика сегодня», пшеница, поступившая в Сус в августе 2019 года, была заражен ядерным излучением, но в Министерстве сельского хозяйства Туниса заявили, что это «безосновательно ложной информацией».

Махмуди связывает такое попустительство с коррупцией и заверила, что собирается сделать достоянием общественности раскрыть еще один случай в сфере здравоохранения, который также произошел в порту Сус.

Напомним, кризис в Тунисе разразился в 2011 году после событий «арабской весны». Национальная экономика страны была разрушена, вслед за этим последовал рост безработицы и преступности. Помимо этого в Тунисе постоянно происходят террористические атаки, жертвами которых стали уже десятки людей, в том числе иностранные туристы. В 2015 году в Тунисе ввели режим чрезвычайного положения. Он действует до сих пор.