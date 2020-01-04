Экономист Разуваев заявил, что Запад готовит украинцам судьбу трудовых мигрантов в Европе

Председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поделился своими опасениями насчет украинской экономики. По его словам, уже в 2020 году страну ждет дефолт, виной которому послужит «неадекватность правительства» и стремительная «деиндустриализация» экономики. Сокращение промышленного производства действительно произошло и является следствием потери российских рынков Украиной, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

«Помимо очевидных экономических последствий ухудшения отношений с Россией, нужно учитывать еще и тот факт, что так называемая «деиндустриализация» — это нормальный процесс для всех стран, идущих по пути в Евросоюз. Так было и в Болгарии, и в Греции. Это неизбежно: что-то из того, что производилось этими странами, становилось действительно ненужным, а в отношении другой продукции рынки давно уже были поделены между другими странами — участницами ЕС», — считает собеседник ФАН.

По его словам, Украина в представлении Европы играет роль ее аграрного придатка — именно такое место отводится ей глобализацией. Если с этим бороться («Вопрос — нужно ли?»), то только путем возвращения рынков сбыта своей продукции, которые были у Киева еще 2013 году: в России, Казахстане, Белоруссии.

«Соответственно, чтобы их получить, перезагрузить свою экономику и прочее, и прочее, надо восстанавливать отношения с Москвой и признавать Крым российским. В Донбассе же надо снимать военно-политическую напряженность и тоже в какой-то форме его отпускать», — заявил эксперт.

Что же касается дефолта по суверенному долгу, то его, по мнению Разуваева, не будет, поскольку специально для Украины проведут рефинансирование задолженностей.

«Та политика, которая проводится МВФ и Соединенными Штатами в отношении Украины, является достаточно старой. Ее проводили еще в 1970-е годы в Латинской Америке, и заключалась она в том, что страны, которые с точки зрения экономики находились в плачевном состоянии, однако имели лояльные американцам правительства, сознательно не банкротились, хотя к этому были все основания. Украина же сейчас, по сути, находится под внешним управлением США — что им скажут, то они и делают. Так что дефолта там не будет, власть останется относительно крепкой, ну а проблемы населения — это всего лишь проблемы населения, до них никому нет дела», — считает экономист.

По его словам, одна из задач Запада в отношении экономики Украины заключается в том, чтобы ввезти в Европу несколько миллионов ее жителей, которые могли бы удовлетворить нужды в трудовых мигрантах, т. е. зарубежные друзья Киева готовят украинцам судьбу трудовых мигрантов.