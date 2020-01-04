Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Экономист Разуваев заявил, что Запад готовит украинцам судьбу трудовых мигрантов в Европе

34
0 Оставить комментарий

Экономист Разуваев заявил, что Запад готовит украинцам судьбу трудовых мигрантов в Европе

Председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поделился своими опасениями насчет украинской экономики. По его словам, уже в 2020 году страну ждет дефолт, виной которому послужит «неадекватность правительства» и стремительная «деиндустриализация» экономики. Сокращение промышленного производства действительно произошло и является следствием потери российских рынков Украиной, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

«Помимо очевидных экономических последствий ухудшения отношений с Россией, нужно учитывать еще и тот факт, что так называемая «деиндустриализация» — это нормальный процесс для всех стран, идущих по пути в Евросоюз. Так было и в Болгарии, и в Греции. Это неизбежно: что-то из того, что производилось этими странами, становилось действительно ненужным, а в отношении другой продукции рынки давно уже были поделены между другими странами — участницами ЕС», — считает собеседник ФАН.

По его словам, Украина в представлении Европы играет роль ее аграрного придатка — именно такое место отводится ей глобализацией. Если с этим бороться («Вопрос — нужно ли?»), то только путем возвращения рынков сбыта своей продукции, которые были у Киева еще 2013 году: в России, Казахстане, Белоруссии.

«Соответственно, чтобы их получить, перезагрузить свою экономику и прочее, и прочее, надо восстанавливать отношения с Москвой и признавать Крым российским. В Донбассе же надо снимать военно-политическую напряженность и тоже в какой-то форме его отпускать», — заявил эксперт.

Что же касается дефолта по суверенному долгу, то его, по мнению Разуваева, не будет, поскольку специально для Украины проведут рефинансирование задолженностей.

Экономист Разуваев заявил, что Запад готовит украинцам судьбу трудовых мигрантов в Европе

«Та политика, которая проводится МВФ и Соединенными Штатами в отношении Украины, является достаточно старой. Ее проводили еще в 1970-е годы в Латинской Америке, и заключалась она в том, что страны, которые с точки зрения экономики находились в плачевном состоянии, однако имели лояльные американцам правительства, сознательно не банкротились, хотя к этому были все основания.

Украина же сейчас, по сути, находится под внешним управлением США — что им скажут, то они и делают. Так что дефолта там не будет, власть останется относительно крепкой, ну а проблемы населения — это всего лишь проблемы населения, до них никому нет дела», — считает экономист.

По его словам, одна из задач Запада в отношении экономики Украины заключается в том, чтобы ввезти в Европу несколько миллионов ее жителей, которые могли бы удовлетворить нужды в трудовых мигрантах, т. е. зарубежные друзья Киева готовят украинцам судьбу трудовых мигрантов.

«Ну а что — люди они трудолюбивые и смогут хотя бы частично, но заменить выходцев с Ближнего Востока, — заявил Разуваев. — Европейскому капиталу нужен полулегальный, то есть бесправный, наемный труд. И в настоящее время цель эта достигнута».

Новости партнеров

Новости партнеров