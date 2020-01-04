Reuters сообщило о пяти раненых при ракетном ударе по базе и посольству США в Багдаде

Багдад, 4 января. Пять человек были ранены в результате минометного обстрела в Багдаде. Такие данные со ссылкой на местную полицию сообщило агентство Reuters.

Как сообщалось ранее сегодня вечером три ракеты разорвались у базы США «Балад» к северу от Багдада, еще две — у американского посольства в столице Ирака. Видео последствий взрыва в «зеленой зоне» уже появилось в Сети. Официально эти данные не подтверждены.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, жертвой которого стал командовавший элитным батальоном КСИР иранский генерал Касем Сулеймани. В Иране он был одним из национальных героев. Военное подразделение «Аль-Кудс», которым он руководил с 1998 года, проводило секретные операции за рубежом, в том числе и в Сирии, где бойцы КСИР боролись с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

Приказ о ракетном ударе по аэропорту Багдада отдал лично президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что «оборонительные меры в виде убийства Касема Сулеймани были сделаны для защиты американского персонала за рубежом были предприняты».

«Целью было расстроить дальнейшие планы иранских атак», — говорилось в официальном заявлении американских военных.

Дело в том, что с октября в Ираке вспыхивают протесты из-за экономического кризиса, безработицы. 31 декабря участники протестов даже предприняли попытку штурмовать посольство Штатов в Багдаде. Посла США и других дипломатов эвакуировали, а Белый дом обвинил в эскалации обстановки в Ираке Тегеран. После последовало убийство Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.