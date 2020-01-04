Мировое сообщество приходит к выводу о нелегитимности террористического ПНС Ливии

Все больше иностранных СМИ приходят к выводу, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии — нелегитимная структура. Об этом свидетельствует ряд публикаций, основным посылом которых является мысль о том, что ПНС Ливии не справилось с изначально поставленной задачей и утратило свою легитимность более двух лет назад. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Последней каплей для международного сообщества стали подписанные соглашения о военном сотрудничестве между главарем ПНС Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Если до этого момента мировые лидеры колебались в своем отношении к триполитанскому правительству, то после откровенного игнорирования всяких международных норм их терпение лопнуло.

В международно признанном ливийском парламенте проголосовали за отмену подписанных соглашений о сотрудничестве между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом в субботу пишет ТАСС.

Как заявил глава внешнеполитического комитета парламента Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж, тобрукское правительство намерено обратиться в Совбез ООН с просьбой провести экстренное заседание. Кроме того, парламентарий объявил о создании юридической группы для Международного суда в целях аннулирования меморандума, заключенного между Эрдоганом и Сарраджем.

Однако соглашения не могут быть ратифицированы другими странами по одной простой причине — Правительство национального согласия утратило свою легитимность два года назад, чему есть несколько доказательств.

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратское соглашение. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию, параллельно обеспечивая граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

Ранее ФАН уже писал, какие бандформирования входят в «МВД» и Минобороны ПНС. Некоторые члены и главари этих группировок числятся в санкционных списках ООН и третьих стран, а преступления банд фиксировались в нескольких докладах СБ ООН. Кроме того, выявлены случаи, когда группировки совершали теракты в Ливии совместно с международными террористическими организациями.

При этом на северо-западе страны остались бандформирования, которые не интегрированы в правительственные ведомства. Тем не менее ПНС не выполнило обязательство по перемещению их за пределы жилых районов города. Они свободно орудуют в Триполи и других городах, подконтрольных главе ПНС Файезу Сарраджу, терроризируя мирных граждан. В настоящее время на фоне антитеррористической операции Ливийской национальной армии эти разрозненные банды помогают боевикам ПНС сохранить контроль над столицей.

Плотную связь функционеров Правительства национального согласия с террористами подтверждает ближайшее окружение его лидера. На молитве в Ид аль-Фитр в Триполи рядом с Файезом Сарраджем был замечен человек, признанный террористом 10 июня 2017 года Комитетом по обороне и национальной безопасности Палаты представителей. Это Салех Хадийат ад-Даики. Он является военным командиром группы боевиков и бывшим руководителем тюрьмы аль-Хадаба, о чем писало ливийское издание Libya akhbar.

Согласно Схиратским соглашениям, одной из задач ПНС было разоружение вооруженных бандформирований, а ПНС в ноябре 2019 года признало, что сотрудничает с ними. Среди этих группировок — «Батальон Хиттын» во главе с Салахом Бади. Эта организация включена в санкционный список ООН в ноябре 2018 года. Как сообщает издание «Египет сегодня», ПНС, которое изначально заседало в Тунисе, заключило соглашение с вооруженными группировками, которые оно должно было распустить, о том, чтобы они вошли в состав министерств обороны и внутренних дел, им дали хорошее финансирование. Но эти люди не могут обеспечить стабильную обстановку в стране из-за своих шкурных интересов между бандформированиями, выступающими против Хафтара, видятся явные разногласия.

Однако не все функционеры согласны с такой «политикой партии» — многие уходят, так как не разделяют взглядов своих «коллег» в политике управления государством.

Для бывшего заместителя главы ПНС Муса Куни фактором, подтолкнувшим его к уходу из триполийского правительства, стала неспособность ПНС справиться с терроризмом в стране. Рассказывая о причинах своего ухода, экс-замглавы Правительства национального согласия акцентирует внимание на проблемах южной Ливии, которые игнорируются. По словам Муса Куни, там население страдает от рук террористов и болезней в неменьшей степени.

Вышел из Президентского совета и Али Фарадж Катрани — 8 апреля он сделал громкое заявление о том, что вооруженные формирования, террористы, связанные с «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), ведут борьбу против ЛНА в Триполи при финансовой поддержке ПНС. Кроме того, он считает, что триполитанское правительство стало заложником террористов, в том числе и небезызвестных «Братьев-мусульман», воспользовавшихся ПНС, чтобы взять под свой контроль ресурсы государства и финансировать свои военные операции против ЛНА. Катрани обвинил Сарраджа в волюнтаризме и действиях в интересах вооруженных группировок, которые управляют Триполи, не обращаясь к членам Президентского совета. По его мнению, в «верхах» ПНС царят глубокие разногласия о происходящей картине в столице Ливии: «Саррадж стал частью ливийской проблемы, а не ее решением».

Таким образом, единственным вариантом удержания власти действующим главой ПНС, которая уже ускользает из его рук, если вспомнить недавнюю попытку переворота, становится силовая помощь извне, для чего и была привлечена Турция, действующая тем не менее в своих интересах. Поставки боевиков из Идлиба через Стамбул и вооружения на сторону террористов в обход эмбарго ООН негативно скажутся на дружественных отношениях Анкары с Москвой, однако Эрдоган в порывах расширить границы своих владений не замечает столь очевидных факторов, продолжая нелегально переправлять боевиков в Ливию.

«Турция уже давно гнет свою линию с введением своих войск на территорию Ливии, но турецкие войска уже там находятся в каком-то формате. А там, где появляются турецкие солдаты, просто так не уходят. Если ливийское правительство и дальше будет продолжать придерживаться стратегии разрыва этих соглашений (между Турцией и ПНС. — Прим. ФАН), то Турция будет привлекать на свою сторону представителей других вооруженных формирований. В целом эти соглашения в принципе не имеют международной юридической силы, так как в Ливии в принципе нет власти — Анкара заходит на территорию государства, которого нет. Впрочем, некоторые страны уже выступили против этих соглашений — например, Греция», — рассказывает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин.

Тем не менее такая реакция не помешала парламенту Турции принять чрезвычайную сессию 2 января с просьбой разрешить правительству направить турецкие войска в Ливию на один год.

На подписание соглашений с террористами, которые, помимо всего прочего, игнорируют интересы других стран в пункте о демаркации морских границ, отреагировало негативно практически все мировое сообщество. Европарламент обсудил негативное влияние меморандума о взаимопонимании между ПНС и Анкарой, заявив, что соглашение о сотрудничестве между ними подрывает международное морское право. Решение Турции спровоцировало также конфликт и с Грецией, представители которой впоследствии обратились к Европейскому союзу с требованием признать незаконным как само ПНС Ливии, так и его соглашение с Анкарой. Более того, греческие СМИ рассказали о планах Греции и Египта совместно защищать Ливию от турецкого вторжения — по сообщениям издания Pentapostagma.gr, Афины и Каир уже формируют общий военно-морской флот, «чтобы защитить официальные территориальные воды Ливии, перехватывать все подозрительные суда, перевозящие как оружие и террористов, так и войска турецкой армии в Ливию».

Журналист немецкого издания Zuerst утверждает, что у ПНС Ливии «истек срок годности».

«Все преследуемые (ПНС. — Прим. ФАН) цели потерпели неудачу, и в то же время мандат ПНС имел юридическую силу только в течение одного года в соответствии с соглашениями. В случае провала конституции, которая должна была быть представлена ​​в палату представителей в Тобруке, мандат мог быть автоматически продлен до следующего года. Это показывает, что ПНС было законным до декабря 2017 года в соответствии с политическим соглашением Ливии», — пишет Zuerst, подчеркивая нелегитимность Правительства национального согласия.

Такого же мнения придерживается и Free West Media.

«ПНС было юридическим лицом до декабря 2017 года в соответствии с политическим соглашением Ливии. В связи со сложной ситуацией в Ливии, вовлечением в конфликт различных стран, которые использовали политические и религиозные группы в качестве доверенных лиц (включая террористов, кланы и племена, связанные с ними) для представления своих интересов, ситуация переросла в глубокий кризис. Это не позволило создать новую конституцию и подорвало положение поддерживаемого ООН премьер-министра Файеза Сарраджа. Он попытался обеспечить свой контроль над Триполи. Это была сложная миссия, поскольку многие группы в блоке ПНС проводили свою дипломатическую линию — в союзе с другими иностранными силами (террористами. — Прим. ФАН). Хорошим примером этого является так называемая бригада Маджуба в Мисурате: эксперты Джалель Харчауи и Мохамед-Эссайд Лазиб описали сложную ситуацию следующим образом: «В 2017 году командиры маджубов были среди делегации, которая встречалась с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом аль-Тани в Дохе. Министр обороны ПНС и другие ливийские государственные чиновники отвергли этот шаг на том основании, что он равносилен внешней политике Мисураты. Более того, этот шаг пришел через неделю после того, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о своей блокаде Катара. Эскалация конфликта между военным лидером оппозиции Халифой Хафтаром и Сарраджем усилилась», — пишет журналист Free West Media.

Такая череда событий как бы намекает действующему главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу о неминуемом фиаско, и единственным разумным выходом из ситуации, учитывая, кроме того, и армию фельдмаршала Халифы Хафтара на подступах к Триполи, будет сложить полномочия и сдаться, а мировому сообществу — признать наконец структуру ПНС нелегитимной, коей она является де-юре уже два года.

Отметим, ливийский правовед по защите прав человека Сирадж Таварджи заявил, что ПНС потеряло свою легитимность, потому что в соответствии со Схиратскими соглашениями их срок истек.