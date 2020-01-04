Сирия, 4 января. США передислоцировали конвой из 100 грузовиков на территорию Хасаки. САА осуществила обыски поблизости от зоны оккупации SDF**** в Дейр-эз-Зоре. Неизвестные обстреляли посольство США в Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали подозреваемого в связях с ИГ1 мужчину севернее Дейр-эз-Зора; продолжают осуществлять боевые вылеты в южной части Идлиба.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): сообщил о восстановлении трех жилых домов в Дамаске и Хаме, а также о реконструкции водонапорной башни в Хомсе.

Соединенные Штаты: перебросили очередной военный конвой в Хасаку; поверглись нападению неизвестных в Ираке.

Провинция Дамаск

В Сирию с территории Ливана и Иордании прибыла очередная партия беженцев. В соответствии с данными, предоставленными российским Центром по примирению враждующих сторон, за последние 24 часа 219 человек перешли через пункт-пропуска «Насиб» на юге Даръа, еще 142 сирийца пересекли пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», располагающиеся на окраинах Дамаска и Хомса соответственно.

Также ЦПВС опубликовал сведения о ходе работ по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших за время их оккупации боевиками вооруженной оппозиции, а также после беспорядочных обстрелов с их стороны. Так стало известно о завершении ремонта трех жилых домов, два и которых находятся в поселении Эн-Небек в Дамаске, а еще один — в деревне Эль-Муаа в Хаме. Кроме того, удалось реконструировать водонапорную башню в городе Гур в Хомсе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) прибегли к проведению обысков на левом берегу реки Евфрат севернее Дейр-эз-Зора. В ходе обследования территории в населенном пункте Ас-Сальхия был задержан мужчина, подозреваемый в связях с «Исламским государством»1. Как известно, Ас-Сальхия находится в непосредственной близости от зоны контроля курдских вооруженных формирований, где широко распространена деятельность так называемых спящих ячеек террористической группировки.

Между тем вслед за траурными шествиями в районе Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре прощание с лидером спецподразделения «Аль-Кудс» Касемом Сулеймани прошло в населенном пункте Хатла на востоке от административного центра провинции. Напомним, он погиб во время атаки США, произошедшей накануне на окраине иракского Багдада.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС продолжают работу на юге Идлиба. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), военные самолеты ВВС САР атакуют опорные пункты боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандгрупп неподалеку от городов Серакиб и Тель-Маннас. Тем временем артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают укрепрайоны исламистов в районе Маарет ан-Нумана, о чем сообщает информационный портал Step News Agency. Более подробные сведения об итогах противостояния пока выясняются.

Провинция Хасака

В северной части провинции был замечен американский патруль. По информации военного источника в сети Twitter (Ivan_Hassib), автомобили ВС США проследовали вдоль трассы, пролегающей между городами Камышлы и Хасака.

В то же время, в соответствии с данными Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в провинцию прибыла очередная колонна с подкреплениями США, в составе которой находятся около сотни 100 грузовиков с военной техникой, танками и материально-техническим обеспечением. Они въехали на территорию САР через погранпереход «Аль-Валид» на границе с Ираком. Напомним, предыдущий военный конвой США в составе 130 автомобилей был переброшен на территорию Хасаки четыре дня назад.

Ирак

Поступила информация о том, что неизвестные обстреляли один из районов Багдада, в котором располагается посольство Соединенных Штатов. По предварительным данным, были ранены три человека. В то же время под огнем оказалась американская военная база «Балад», которая находится в 75 километрах севернее столицы. Предполагается, что налеты стали ответом на удары США по району столичного аэропорта, в результате которых погибли замглавы Сил народной мобилизации и командир спецназа «Корпуса Стражей Исламской революции» Касем Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.