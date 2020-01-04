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Сирия новости 4 января 22.30: военный конвой США прибыл в Хасаку, американское посольство в Багдаде обстреляли неизвестные

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Военный США

Сирия, 4 января. США передислоцировали конвой из 100 грузовиков на территорию Хасаки. САА осуществила обыски поблизости от зоны оккупации SDF**** в Дейр-эз-Зоре. Неизвестные обстреляли посольство США в Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали подозреваемого в связях с ИГ1 мужчину севернее Дейр-эз-Зора; продолжают осуществлять боевые вылеты в южной части Идлиба.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): сообщил о восстановлении трех жилых домов в Дамаске и Хаме, а также о реконструкции водонапорной башни в Хомсе.

Соединенные Штаты: перебросили очередной военный конвой в Хасаку; поверглись нападению неизвестных в Ираке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

В Сирию с территории Ливана и Иордании прибыла очередная партия беженцев. В соответствии с данными, предоставленными российским Центром по примирению враждующих сторон, за последние 24 часа 219 человек перешли через пункт-пропуска «Насиб» на юге Даръа, еще 142 сирийца пересекли пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», располагающиеся на окраинах Дамаска и Хомса соответственно.

Также ЦПВС опубликовал сведения о ходе работ по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших за время их оккупации боевиками вооруженной оппозиции, а также после беспорядочных обстрелов с их стороны. Так стало известно о завершении ремонта трех жилых домов, два и которых находятся в поселении Эн-Небек в Дамаске, а еще один — в деревне Эль-Муаа в Хаме. Кроме того, удалось реконструировать водонапорную башню в городе Гур в Хомсе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) прибегли к проведению обысков на левом берегу реки Евфрат севернее Дейр-эз-Зора. В ходе обследования территории в населенном пункте Ас-Сальхия был задержан мужчина, подозреваемый в связях с «Исламским государством»1. Как известно, Ас-Сальхия находится в непосредственной близости от зоны контроля курдских вооруженных формирований, где широко распространена деятельность так называемых спящих ячеек террористической группировки.

Между тем вслед за траурными шествиями в районе Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре прощание с лидером спецподразделения «Аль-Кудс» Касемом Сулеймани прошло в населенном пункте Хатла на востоке от административного центра провинции. Напомним, он погиб во время атаки США, произошедшей накануне на окраине иракского Багдада.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Сирийские ВВС продолжают работу на юге Идлиба. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), военные самолеты ВВС САР атакуют опорные пункты боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандгрупп неподалеку от городов Серакиб и Тель-Маннас. Тем временем артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают укрепрайоны исламистов в районе Маарет ан-Нумана, о чем сообщает информационный портал Step News Agency. Более подробные сведения об итогах противостояния пока выясняются.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

В северной части провинции был замечен американский патруль. По информации военного источника в сети Twitter (Ivan_Hassib), автомобили ВС США проследовали вдоль трассы, пролегающей между городами Камышлы и Хасака.

В то же время, в соответствии с данными Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в провинцию прибыла очередная колонна с подкреплениями США, в составе которой находятся около сотни 100 грузовиков с военной техникой, танками и материально-техническим обеспечением. Они въехали на территорию САР через погранпереход «Аль-Валид» на границе с Ираком. Напомним, предыдущий военный конвой США в составе 130 автомобилей был переброшен на территорию Хасаки четыре дня назад.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Поступила информация о том, что неизвестные обстреляли один из районов Багдада, в котором располагается посольство Соединенных Штатов. По предварительным данным, были ранены три человека. В то же время под огнем оказалась американская военная база «Балад», которая находится в 75 километрах севернее столицы. Предполагается, что налеты стали ответом на удары США по району столичного аэропорта, в результате которых погибли замглавы Сил народной мобилизации и командир спецназа «Корпуса Стражей Исламской революции» Касем Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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