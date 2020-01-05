Сирия, 5 января. «Нусра»*** арестовала члена панисламистской партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в РФ) на севере Идлиба. Саперы САА разминировали почти два гектара местности в Даръа и Дамаске. Курдский боевик погиб при взрыве в городе Тель-Тамр в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков на юго-западе от Алеппо; разминировали почти два гектара местности в Даръа и Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала члена организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) на севере Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из своих радикалов при взрыве в городе Тель-Тамр на севере Хасаки; задержали неизвестных нападавших на рынке в городе Аш-Шаддади.

Провинция Алеппо

Боевики антиправительственных бандформирований продолжают провоцировать боевые действия в западной части Алеппо. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), исламисты открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов поблизости от населенного пункта Шугайдила. Сведения о возможных потерях со стороны сил САР или жертвах среди местного населения в настоящий момент выясняются. Ожидается, что в скором времени военнослужащие САА нанесут ответный удар.

Провинция Даръа

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают выполнять задачи по разминированию местности в зачищенных от исламистов вооруженной оппозиции районах Сирийской Арабской Республики (САР). Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), подрывные работы прошли в населенном пункте Земрин в Даръа, а также в окрестностях Дамаска. В общей сложности было разминировано почти два гектара территории. Саперам правительственных сил удалось обнаружить и уничтожить 27 взрывоопасных предметов, оставленных джихадистами.

Провинция Идлиб

Боевики вновь приступили к публикации неподтвержденных сообщений о потерях Сирийской арабской армии (САА). Согласно информации новостного портала Step News Agency, исламисты объявили об уничтожении одного из артиллерийских орудий правительственных подразделений в ходе столкновений в районе населенного пункта Аль-Барса. Тем не менее пока данные сведения нуждаются в проверке.

Между тем интернет-портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» арестовали члена панисламистской политической партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической организацией в РФ) в северной части провинции. О том, какую цель преследовали боевики «Джебхат ан-Нусры»1, пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (newsala40161091) сообщает о том, что один из сотрудников так называемой курдской милиции «Асайиш» был убит в результате взрыва мины в окрестностях города Тель-Тамр в северной части провинции. Местные активисты полагают, что СВУ было установлено самими курдскими боевиками во время столкновений с протурецкими силами в этом районе.

Тем временем лагерь «Аль-Хол» продолжает существовать на грани гуманитарной катастрофы. По данным того же источника, в пункте временного размещения были обнаружены тела беженца из Ирака и его жены. Пока неизвестно, были ли они убиты или погибли ввиду отсутствия еды и квалифицированной медицинской помощи.

Поступили сведения о налете неизвестных на рынке в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки. Twitter-канал (alkhabour21) сообщает о том, что нападавших вскоре удалось арестовать, ввиду чего никто из мирных жителей не пострадал. О личности преступников ничего не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.