Последствия взрыва ракеты у посольства США в Багдаде сняли на видео

Багдад, 4 января. Взрывы прогремели в «зеленой зоне» Багдада, рядом с посольством США. Видео с места событий уже появилось в Сети.

Отметим, что пока данные о ракетном обстреле дипмиссии не были подтверждены официально. Об авиаударе по американским объектам в столице Ирака местным СМИ сообщили очевидцы. По их словам, они слышали, как работала сирена воздушной тревоги.

3 Wounded due to rocket impact on Jadriyah, central #Baghdad

As per @BarzanSadiqpic.twitter.com/wjGsnMbmMz