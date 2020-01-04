Последствия взрыва ракеты у посольства США в Багдаде сняли на видео

Багдад, 4 января. Взрывы прогремели в «зеленой зоне» Багдада, рядом с посольством США. Видео с места событий уже появилось в Сети.
Отметим, что пока данные о ракетном обстреле дипмиссии не были подтверждены официально. Об авиаударе по американским объектам в столице Ирака местным СМИ сообщили очевидцы. По их словам, они слышали, как работала сирена воздушной тревоги.
3 Wounded due to rocket impact on Jadriyah, central #Baghdad— Aleph ????️ א (@no_itsmyturn) 4 января 2020 г.
As per @BarzanSadiqpic.twitter.com/wjGsnMbmMz
По данным Agence France Presse, ракеты были выпущены также по американской военной базе. Всего было выпущено три снаряда.
Ранее в священном шиитском городе над мечетью был поднят красный флаг мести. Таким образом, был дан знак, что убитый США иранский генерал Касем Сулеймани будет отомщен.