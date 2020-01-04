Последствия взрыва ракеты у посольства США в Багдаде сняли на видео

Багдад, 4 января. Взрывы прогремели в «зеленой зоне» Багдада, рядом с посольством США. Видео с места событий уже появилось в Сети.

Отметим, что пока данные о ракетном обстреле дипмиссии не были подтверждены официально. Об авиаударе по американским объектам в столице Ирака местным СМИ сообщили очевидцы. По их словам, они слышали, как работала сирена воздушной тревоги.

По данным Agence France Presse, ракеты были выпущены также по американской военной базе. Всего было выпущено три снаряда.

Ранее в священном шиитском городе над мечетью был поднят красный флаг мести. Таким образом, был дан знак, что убитый США иранский генерал Касем Сулеймани будет отомщен.