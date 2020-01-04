Багдад, 4 января. Три ракеты разорвались у базы США «Балад» к северу от Багдада, еще две — у американского посольства в столице Ирака. Об этом сообщает INTELSky.

Ранее сообщалось, что кортеж автомобилей шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подвергся авиаудару в пригороде столицы Ирака. Это произошло в субботу в районе Эт-Таджи на севере Багдада. Как сообщают СМИ, погибли шесть человек.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, погиб командовавший элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР иранский генерал Касем Сулеймани.