Москва, 4 января. Африканский союз призвал не допустить вмешательства Турции в Ливии, организация намерена как можно быстрее предотвратить эскалацию конфликта на территории североафриканского государства. Об этом заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, возглавляющий комитет Африканского союза высокого уровня по Ливии.

По его словам, Африканский союз стремится играть ключевую роль в предотвращении нынешней эскалации ситуации в Ливии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может ввести войска в Ливию для нормализации ситуации в республике. В конце декабря террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии направили Турции официальный запрос о предоставлении военной помощи. 2 января парламент Турции проголосовал за отправку турецких войск в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

В настоящее время незначительная часть территории Ливии контролируется террористами ПНС. Так называемое Правительство национального согласия Ливии было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран — участниц ООН. Большая часть территории Ливии находится под контролем законного правительства республики, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

Весной 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить Триполи и северо-западные районы республики от боевиков, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящее время силы ЛНА контролируют более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.