Тело Сулеймани доставили из Багдада в Кербелу на вертолете Ми-17

Карбела, 4 января. Тело иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара американцев вблизи багдадского аэропорта в ночь на 3 января, доставили сегодня в Кербелу.

Тело Касема Сулеймани доставили в субботу на вертолете Ми-17 армейской авиации Вооруженных сил Ирака. Соответствующие кадры появились в Сети.

Американцы нанесли ракетный удар по зоне, расположенной у аэропорта Багдада, погиб глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Американские СМИ пишут, что глава Белого дома Дональд Трамп еще два месяца назад мог распорядиться о проведении операции.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что убийство генерала может привести к конфликту мирового масштаба. Он обратил внимание на тот факт, что Соединенные Штаты продолжают придерживаться линии конфронтации, заметив, что «путем давления на Иран невозможно достичь какой-либо цели».