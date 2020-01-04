ДТП под Тюменью унесло жизнь пяти человек. ФАН-ТВ

Страшная авария произошла в Исетском районе Тюменской области. Тягач DAF лоб в лоб столкнулся с кроссовером Lada XRay.

Три пассажира отечественного авто, а это дети, погибли на месте. Еще двое, предположительно родители ребят, скончались в реанимации 13 больницы. Удалось установить личности погибших: Степан, 2007 года рождения, Кирилл, 2008 года рождения и Никита, 2016 года рождения. Предположительные родители мальчиков: Николай Пашнин, 1977 года рождения и Ольга Пашнина, 1984 года рождения.

Чтобы извлечь тела, спасатели применили специальный гидравлический инструмент.